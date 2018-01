L'Ecomuseo delle erbe palustri in trasferta al Fico Eataly world

In occasione della ricorrenza della festa di Sant’Antonio Abate, mercoledì 17 il “Cantiere aperto” dell’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo sarà in trasferta nei padiglioni di Fico Eataly World a Bologna con una mostra-laboratorio che animerà il chiosco eat&dream.

Le zone espositive saranno collegate da fasci d’erba palustre che creeranno un percorso relativo al tema del sacro e della scaramanzia nella cultura popolare. Ci saranno antiche coperte da buoi stampate a ruggine con l’effigie di Sant’Antonio abate, riprodotta anche in piccoli stendardi che un tempo venivano posti in stalle e pollai a protezione degli animali. Si potranno poi ammirare croci propiziatorie della campagna che i contadini del passato realizzavano in occasione del giorno di Santa Croce a protezione dei campi e del raccolto, utilizzando canna, salice e ulivo benedetto, oppure nel periodo della raccolta del grano ponendole, in altre varianti, sulla catasta del grano, sul pagliaio o sotto le travi del granaio. Il percorso proporrà infine santini, breviari religiosi, corone del rosario e l’originale presepe di patate della Bassa Romagna, caratterizzato dalle figure armate del mazzo di carte da briscola, a guardia della capanna. Durante la giornata non mancheranno laboratori dimostrativi di intreccio di vegetazioni spontanee con costruzione di corde, sporte e cesti e laboratori esperienziali per bambini e adulti dove si realizzerà una stuoietta in giunco, manufatto un tempo utilizzato come antiusura per i trasporti in bicicletta.