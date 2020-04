L'Emporio Solidale cerca frutta e verdura da donare a chi è in difficoltà

Cercasi frutta e verdura: l'Emporio Solidale di Cervia è alla ricerca di prodotti ortofrutticoli in eccedenza o non commerciabilizzabili, che verranno messe a disposizione dei clienti dell'Emporio o per le spese gratuite da consegnare a domicilio. Un'azione da un lato contro lo spreco alimentare, dall'altro per mettere a disposizione risorse alimentari rivolte a chi può avere necessità. Si può contattare l'Emporio Solidale via Facebook o via mail scrivendo a emporiosolidalecervia@gmail.com.

