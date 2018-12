L'Emporio Solidale consegna giocattoli ai bimbi meno fortunati

Anche quest’anno, qualche giorno prima di Natale, l’Emporio Solidale di Cervia consegnerà alle famiglie cervesi che stanno attraversando un momento di difficoltà giocattoli per i propri figli. I giochi che verranno donati sono raccolti dai volontari, i "Garzon ad Ziria", durante l’iniziativa Cervia Natale 2018 e da tanti amici dell’Emporio. L'Emporio aspetta tutti, insieme a Babbo Natale, all'open day venerdì 21 dicembre (dalle ore 9 alle ore 12). Alle ore 11:00, inoltre, verranno accolti gli amici del Rotary di Cervia-Cesenatico per la consegna di un assegno in rappresentanza di una loro adozione – per il 2019 – dello scaffale dell’olio.