Il cane mascotte dell'Enduro Team si trasforma in renna per un sorriso dei bimbi della Pediatria

Alcuni membri dell''Enduro Team di Ravenna "Gli artigli del leone" con la mascotte Spread giovedì hanno fatto visita ai piccoli pazienti della Pediatria. Questo Natale 2017 per i piccoli pazienti ospiti del reparto di Pediatria, con la visita di Spread (il volpino che per l'occasione si è finto renna per esigenze di copione e per assecondare i quattro "Babbi Natale" che lo accompagnavano), sarà ricordato come veramente speciale. L'iniziativa ha dispensato panettoni, ma appunto la rizzante intraprendenza di Spread ha dispensato scodinzolii e leccate a tutti i bambini, riuscendo a strappare sorrisi e attimi di ilarità nonostante il contesto ospedaliero, facendo dimenticare, anche solo per un attimo tante pene di bambini affetti da gravi malattie e i loro famigliari.

Ha commentato il primario del reparto Federico Marchetti: "Con questa inizitiva viene aperta la strada alla Pet Therapy in reparto e, in un imminente futuro, visti gli effetti estremamente positivi, auspico un metodo terapeutico continuativo". Aggiungono dall'Enduro Team: "Desideriamo con questa testimonianza, portare a conoscenza e sensibilizzare le persone sull' importanza del sostegno di tutti (cani compresi ) ad un reparto d' eccellenza (fra i tanti) come la Pediatria, dove vi operano con dedizione e professionalità medici e personale Infermieristico, che hanno una sensibilità in più e svolgono il proprio lavoro quotidianamente, come una missione, nel prendersi cura fisica e morale delle nuove generazioni.

