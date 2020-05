L'Enpa consegna alla Croce Rossa i kit "Amici Cucciolotti" per regalare un sorriso ai bambini

Mercoledì 27 maggio i volontari della Sezione provinciale di Ravenna dell'Enpa hanno consegnato alla Croce Rossa Italiana 50 kit "Amici Cucciolotti" 2019 composti da: album, figurine, tatuaggi e stickers.

La "Missione bambini felici" è un'iniziativa solidale voluta da Pizzardi Editore in collaborazione con Enpa, per regalare un sorriso ai bambini delle famiglie in difficoltà. Ogni anno i volontari dell'Enpa sensibilizzano grandi e piccini al rispetto degli animali e dell'ambiente attraverso gli album "Amici Cucciolotti" e i suoi contenuti educativi.