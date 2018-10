L'Enpa denuncia un tentativo di effrazione al canile comunale di Faenza

Nei giorni scorsi ignoti hanno tagliato la catena del cancello d’ingresso del canile comunale di via Plicca, nelle campagne di Granarolo Faentino. Dalle prime ricognizioni, sembra non siano stati arrecati danni all’interno della struttura, così come pare non siano stati violati i box dei cani. “Faremo denuncia contro ignoti per individuare i responsabili di questo gesto, che ha tutta l’aria di una intimidazione - ha dichiarato Maria Teresa Ravaioli, presidente di Enpa Faenza -. Difficile pensare a un mero atto vandalico, visto che non vi sono danni oltre al taglio della catena, per cui siamo portati a vedere il caso come un avvertimento rispetto al nostro operato. Per noi resta un gesto incomprensibile, siccome tutto quello che facciamo è volto esclusivamente alla tutela degli animali affidati al canile, nel pieno rispetto delle regole e dei ruoli che ci competono”.