L'Enpa lancia l'allarme: "Bocconi avvelenati vicino all'area sgambamento"

Bocconi avvelenati in giro per la città: a lanciare l'allarme è l'Enpa (Ente nazionale protezione animali) di Lugo: "Nei giorni scorsi sono stati trovati dei bocconi avvelenati a Lugo, in zona Lidl. Da quelle parti c'è anche un'area sgambamento per cani". La zona in cui sarebbero stati trovate le polpette velenose è quella compresa tra via Andrea Palladio, via Donato Bramante e via Quarantola, alle spalle del supermercato e a due passi dal Parco del Loto. Si consiglia di prestare la massima attenzione.