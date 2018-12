L'esperienza del Condominio solidale di Cervia a Rai Radio 1

Martedì mattina a Rai Radio 1 è andata in onda l’esperienza del condominio solidale “Pantera Rosa” di Cervia. Il servizio fa parte di un reportage sulle condizioni degli anziani nelle varie regioni italiane con inviata esterna la giornalista Elena Paba. A essere intervistati Roberta Massi, presidente della Cooperativa Sole e coordinatrice del Condominio solidale, Giulia Merendi, responsabile del Condominio Solidale, e alcuni residenti nella struttura.

Il condominio solidale Pantera Rosa di viale Abruzzi è sorto nel 2014. Questo progetto del comune di Cervia si colloca all’interno delle azioni del Welfare dell’Aggancio e si pone come servizio innovativo a supporto di persone che affrontano periodi di difficoltà. Sotto la direzione dell’assessorato Servizi alla Persona, che regola gli accessi alla struttura tramite la stipula di Patti Abitativi individuali, si articolano i vari aspetti gestionali affidati in appalto alla cooperativa Sole. Grazie a questa sinergia hanno assunto caratteri di concretezza numerose iniziative che hanno visto l’entusiastica partecipazione dei condomini. Tra questi, va ricordato l’allestimento del buffet in occasione del Festival degli empori solidali e l’adesione alla Festa del volontariato, oltre alla fattiva azione collaborativa tesa alla manutenzione dell’immobile. I condomini sono impegnati individualmente o in gruppo in oltre 1.500 ore volontarie di attività per iniziative solidali, parte delle quali hanno visto come destinatari dei servizi gli ospiti della comunità alloggio integrata nel complesso edilizio. Altre attività si svolgono presso l’Emporio solidale e il Centro del riuso. In particolare il condominio solidale è al centro di diverse iniziative di carattere culturale organizzate in collaborazione con lo Sportello donna del comune di Cervia, e gestite per la parte logistica dai condomini stessi. Infine, l'impegno solidaristico dei condomini è stato di fondamentale supporto alla buona riuscita del Cantiere Bellezza, l’iniziativa di abbellimento estetico di diversi luoghi della città, compreso il condominio di viale Abruzzi.