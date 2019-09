L'estate di Milano Marittima si chiude con la Iena Enrico Lucci

Chiusura dell'estate in diretta tv per il Papeete Beach che domenica ha ospitato la "iena" Enrico Lucci e una troupe della trasmissione "Quelli che il calcio". Sotto un cielo plumbeo e uno scenario già autunnale, le telecamere di Rai2 si sono riaccese sulla spiaggia di Milano Marittima per ripercorrere l'estate e per augurare a tutti un buon inverno.