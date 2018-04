L'estate si avvicina: al via i lavori per rimuovere le dune in spiaggia

Come tutti gli anni, con l'approssimarsi della stagione estiva, a Cervia si è partiti con la rimozione della duna artificiale realizzata sull'arenile dalla Coop. Bagnini con il contributo dell'amministrazione. I lavori di spianamento su tutta la spiaggia saranno conclusi entro il 23 aprile: entro tale data saranno rimossi anche gli sbarramenti in sabbia, realizzati sulle vie 16esima, 17esima e 18esima Traversa Mare per una maggiore protezione delle zone in cui la spiaggia è meno estesa.

Lunedì verranno rimossi i "panconi" di sbarramento installati nel porto canale in sostituzione del sistema di difesa delle "Porte Vinciane" attualmente non funzionanti perchè oggetto di manutenzione straordinaria. Per ultimo, verranno rimosse le "paratie" installate nei varchi lungo le sponde del porto canale, nel tratto compreso tra l'imboccatura del porto e il ponte mobile: queste attività saranno competate entro il 27 aprile. Le protezioni saranno rimontate nel mese di ottobre 2018.

"Ricordiamo alla popolazione e alle attività economiche in prossimità del porto canale, canale emissario e arenile - spiega il sindaco Luca Cofari - di prestare sempre la massima attenzione all'evolversi delle condizioni meteo e marine, alle comunicazioni delle autorità e preattivarsi per un eventuale impiego delle misure di auto protezione".