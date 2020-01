L'estrazione della Lotteria della Befana di Advs chiude il villaggio di Natale

Come ogni anno il Villaggio di Natale di A.D.V.S. Ravenna, i donatori di sangue dell’ospedale, si conclude con l’attesissima estrazione dei numeri fortunati della Lotteria della Befana 2020. Il giorno dell’Epifania alle 16:30 in piazza San Francesco verranno sorteggiati i vincitori dei numerosi premi in palio a partire dal primo, una fantastica FORD FIESTA bianca, 5 Porte, benzina1.1 CV. Fino al 16°:

2. BUONO SPESA € 700,00 Agenzia Viaggi Millepiedi Travel Srl

3. BUONO SPESA €. 300,00 Mediaworld

4/5/6. BUONO SPESA €. 200,00 Conad

7. BUONO SPESA €. 200,00 Autofficina Casadio snc

8. BUONO 2 NOTTI X 2 PAX con colazione a Roma

9/10. BUONO PALESTRA 3 MESI Open Day Sporting Club

11/12. SMARTBOX “Incantevole evasione” 1 notte X 2 pax + colazione

13/14/15/16 Prosciutto Nostrano

I biglietti della lotteria sono in vendita presso la sede di Advs in Ospedale e naturalmente al Villaggio di Natale fino a mezz’ora prima dell’estrazione. Come sempre il ricavato dei biglietti e di tutte le offerte del villaggio di Natale saranno utilizzati per la promozione della donazione di sangue, fondamentale per diffondere la cultura del dono e di questo prezioso gesto salvavita che ha bisogno di un costante afflusso di nuovi donatori.

Durante tutto il pomeriggio di lunedì 6 gennaio, in piazza San Francesco, saranno presenti anche le Befane che distribuiranno le caramelle a tutti i bambini e in più pop corn, zucchero filato, dolci, thè caldo, vin brulè, musica e tanti palloncini colorati per i più piccoli.

Per maggiori informazioni e per restare costantemente aggiornati visitate il sito www.advsravenna.it oppure la Pagina Facebook ADVS Ravenna.