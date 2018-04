L'ex concorrente di Masterchef apre un 'cannabis shop' sul mare

Solo quattro mesi fa ha partecipato all'inaugurazione di un negozio della stesa catena, dove ha cucinato prodotti a base di canapa per amici e clienti: ora, invece, ha deciso di aprire un negozio tutto suo, insieme all'amico Manuele Coromano. Roberto Perugini, concorrente della sesta stagione di Masterchef originario di Predappio, mercoledì 25 aprile inaugura il primo Cb Weed di Cervia-Milano Marittima, in via Damiano Chiesa 12.

Roberto, cosi come il collega Manuele, ha infatti sempre sostenuto che la canapa fosse una risorsa ormai dimenticata da valorizzare. All'inaugurazione l'ex 'grembiule' di Masterchef proporrà degustazioni di piatti ottenuti tramite l'utilizzo di canapa e derivati. Il negozio, infatti, è specializzato nella vendita di cannabis legale e prodotti derivati. "Questo tipo di cannabis, soprannominata "light", è assolutamente legale in quanto contiene un livello di thc molto basso (sotto lo 0,6%, come imposto dalla legge)", spiegano Roberto e Manuele. Nel negozio sarà possibile acquistare infiorescenze, vendute con un fine 'estetico', e prodotti alimentari come piadina e birra, ma anche prodotti di cosmesi e olio di Cbd e di canapa.