L'ex sindaco di Choisy-Le-Roi diventa "lughese onorario"

In occasione dei 50 anni di gemellaggio tra Lugo e la cittadina francese di Choisy-le-Roi, sabato 19 maggio alle 10.30 nel Salone estense della Rocca di Lugo verrà conferita la cittadinanza onoraria a Daniel Davisse, che è stato sindaco di Choisy-le-Roi per 18 anni e che ha sempre lavorato per mantenere vivo il rapporto di amicizia tra le nostre due comunità.

Daniel è nato il 7 luglio 1938 in Germania ad Amburgo da genitori ebrei, Walter Nathan Herz e Irma Meyer. Sapendo che il loro destino era oramai segnato, nel 1942 i coniugi Herz decidono di affidare Daniel a una famiglia di Marsiglia, André Davisse et Rachel Lévy, impegnati nella resistenza, coloro che diventeranno la sua seconda famiglia. Dopo avere praticato la professione di insegnante (1961- 1972), Daniel diviene segretario parlamentare del deputato Georges Gosnat, membro dell’assemblea costituente nel 1945 e presente nell’Assemblée nationale fino al 1982. Nel 1983 è eletto consigliere comunale a Choisy-le-Roi, dal 1985 assessore alle Politiche giovanili, dal 1995 vicesindaco con delega all’Urbanistica; nel 1996 muore il sindaco Louis Luc, e Davisse viene eletto sindaco: verrà rieletto per tre mandati, per un totale di 18 anni fino al 2014. Nel 2001 gli viene conferito il titolo di Cavaliere della Legione d’onore ed è decorato dal governo vietnamita come “Amico del Vietnam”. Daniel è sposato con Annick Dumont, anche lei figlia di deportati politici morti ad Auschwitz. Oggi è presidente dell’associazione degli Amici della fondazione per la memoria della Deportazione (Afmd), presidente dell’associazione Loius Luc per la storia e la memoria di Choisy-le-Roi e presidente onorario del comitato di Gemellaggio di Choisy-le-Roi.

Il patto di gemellaggio tra Lugo e Choisy-le-Roi è stato firmato il 3 marzo di mezzo secolo fa dagli allora primi cittadini Fernand Dupuy e Adriano Guerrini. Alla cerimonia, presieduta dal sindaco di Lugo Davide Ranalli, sarà presente Patrice Diguet, vicesindaco di Choisy-le-Roi e vicepresidente del Territorio 12 della Metropole du Grand Paris (Grand-Orly Seine Bievre). Daniel Davisse sarà accompagnato dalla moglie Annnick. La delegazione francese presenzierà anche a diversi eventi che si terranno a Lugo nel fine settimana e sarà ospitata sul palco d’onore della Contesa estense domenica 20 maggio alle 15 per il saluto alla cittadinanza. La cerimonia e l'ospitalità sono state organizzate dall’associazione gemellaggi “Adriano Guerrini”.