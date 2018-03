L'ex sindaco Matteucci colpito da un lieve malore: "Ora sono a casa e sto meglio"

"Adesso sono a casa e sto bene. Grazie a tutti". L'ex sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci ha voluto ringraziare pubblicamente, con un post su Facebook, amici e parenti che gli sono stati vicini in un momento difficile. "Domenica ho avvertito i sintomi di una crisi cardiaca - spiega Matteucci, che è stato primo cittadino della città dei mosaici dal 2006 fino al 2016 - Dopo gli esami clinici, la diagnosi ha accertato che si tratta dell’infiammazione del pericardio,curabile con un farmaco e un po’ di riposo. Ringrazio per la professionalità e la gentilezza tutto il personale del pronto soccorso e dell’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica dell’ospedale Santa Maria delle Croci. Grazie anche a tutti voi per l’affetto e la vicinanza, a presto". Tanti i messaggi di solidarietà in commento al post dell'ex sindaco: "Tieni botta", scrive l'assessore Massimo Cameliani. "Non fare scherzi Fabrizio - aggiunge l'ex assessore della giunta Matteucci Guido Guerrieri - riposo e riprenditi in fretta".