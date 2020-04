L'idea della band ravennate: "Alla fine del lockdown faremo concerti gratuiti per aiutare i locali"

Gli Yesterday Will Be Great si mettono a disposizione di locali e luoghi di spettacolo per una serie di concerti gratuiti alla fine del lockdown. La band ravennate, in forza all’etichetta Blooms Recordings, aspetta come tutti la fine di questo tragico periodo e vuole essere in prima linea con tutte le sue energie per aiutare i locali e gli amici del mondo dell'arte e della musica. Proprio per questo si mette a disposizione fin da ora a chi sia interessato per una serie di concerti gratuiti quando la fine del lockdown lo renderà possibile.

Gli Yesterday Will Be Great nascono a Ravenna nel 2017 per opera di Simone Ricci e Massimiliano Gardini, già fondatori ed entrambi chitarristi della band Kisses From Mars, con la quale hanno registrato tre album. Sempre nel 2017, i due chitarristi (ma ora Massimiliano Gardini è al basso) incontrano il batterista cesenate Daniele Mambelli – musicista esperto, studioso di jazz che ha frequentato gli ambienti hard-core degli anni Novanta – e dopo qualche jam session insieme sviluppano un proprio sound, anche incoraggiati dal loro produttore artistico Alessandro Fogli.

Le sonorità del trio basso-batteria-chitarra affondano nella tradizione del rock psichedelico, sul quale innestano elementi di dark wave e post-rock, con la peculiarità dell’uso del basso filtrato attraverso effetti e distorsori che lo caratterizzano molto. Il nome Yesterday Will Be Great – che disegna un paradosso temporale – lascia un ampio spazio interpretativo all’ascoltatore, in virtù di brani onirici e cinematici. Yesterday Will Be Great ha un'accezione negativa, perché ieri non è mai stato magnifico. "Ieri sarà fantastico" è il rimpianto per ciò che avremmo voluto e non abbiamo ottenuto, ma, allo stesso tempo, lascia possibilità a qualcosa di positivo: provaci ancora, la prossima volta andrà meglio, la prossima sarà quella giusta, il prossimo ieri sarà meraviglioso. Da qui all’incontro con l’etichetta Blooms Recordings il passo è immediato e nel settembre 2019 la band ha pubblicato il suo primo EP, dal titolo “Y” (contenente cinque tracce) che ha realizzato oltre 30.000 download su tutte piattaforme digitali.