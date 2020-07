L'impianto sportivo “M.Sbrighi” assegnato alla A.S.D. Calcio del Duca Grama

E’ stato consegnato nei giorni scorsi, ufficialmente, a seguito di procedimento di gara informale, per un periodo di 6 anni fino al 2026, l’impianto sportivo “M.Sbrighi” sito in via Turci a Castiglione di Ravenna alla nuova associazione sportiva dilettantistica Del Duca Grama ( Determina dirigenziale n. 1460 del 09/07/2020 ha aggiudicato la concessione in uso e gestione dell'impianto sportivo di cui sopra, alla A.S.D. Calcio del Duca Grama sede legale via Zavattina n. 6/D cap 48015 Cannuzzo di Cervia (RA) P.I./C.F. 02132650397 in attesa del perfezionamento del contratto. Soddisfazione nel gruppo dirigente, anch’esso appena insediato, perchè permetterà a questa associazione sportiva di poter programma finalmente in un proprio impianto l’attività calcistica dalla prima squadra che milita in eccellenza fino a tutto il settore giovanile insieme alla disponibilità già acquisita in questi lunghi anni del centro sportivo “le Roveri” a Cannuzzo di Cervia gestito dalla Asd Grama di Pisignano Cannuzzo (che nel 2020 raggiunge 40 anni di attività dunque aggiunge garanzia e credibilità) e che di fatto entra ora anche a pieno titolo nella nuova società sportiva. Dunque si avvia, dopo le criticità imposte a tutto lo sport non solo al calcio, una nuova fase che vedrà impegnati come sempre tanti giovanissimi, che sotto l’egida del Del Duca Grama affronteranno la nuova stagione sportiva 2020-2021. Attualmente la società ha un settore giovanile di circa 160 ragazzi oltre alla squadra di “Eccellenza” a un passo dalla serie D, che è anche la rappresentativa calcistica più importante del comune di Cervia della quale siamo tutti molto orgogliosi del risultato e di poter rappresentanza a livello regionale la nostra città.

"Siamo partiti bene con un dialogo reciproco e di grande rispetto - ha spiegato la dirigenza della società sportiva - con il dirigente e i suoi collaboratori che ha rappresentato l’Amministrazione comunale di Ravenna in occasione della consegna ufficiale dell’impianto a Castiglione, con il quale si sono poste solide basi di collaborazioni reciproche nei prossimi 6 anni, con l’unica finalità di lavorare insieme per il bene delle comunità che gravitano attorno all’impianto nelle quali esistono, peraltro, percorsi di progettualità comuni che vanno anche oltre il calcio e nelle quali ci sentiamo integrati dallo sport, alla scuola, alla sanita, alla sicurezza insomma a tutto ciò che riguarda il bene delle comunità, l’amministrazione troverà massima disponibilità e collaborazione in questo gruppo dirigente. Un particolare ringraziamento al primo cittadino e Sindaco di Ravenna Michele De Pascale al quale esprimiamo fin da subito, oltre a un ringraziamento, la massima disponibilità per un futuro di reciproca collaborazione perché insieme si possa continuare attraverso lo sport e non solo a veicolare valori positivi nell’interessa delle persone e delle comunità cervesi e ravennati”.