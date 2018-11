L'importanza della donazione: Avis premia le "medaglie d'oro" della generosità

Martedì 27 novembre alle 18.30 nel Salone estense della Rocca di Lugo si terrà la premiazione dei donatori Avis che hanno effettuato 50 donazioni di sangue e oltre. I donatori premiati saranno 30, dei quali 21 medaglie d’oro, 7 medaglie d’oro con rubino, 2 medaglie d’oro con smeraldo. L’attribuzione delle medaglie tiene conto sia del numero delle donazioni, sia degli anni di appartenenza all’Avis. Saranno presenti per l’occasione il sindaco di Lugo Davide Ranalli, l’assessore comunale al Volontariato Pasquale Montalti, il direttore sanitario del centro trasfusionale di Ravenna Daniele Vincenzi, il presidente dell’Avis provinciale di Ravenna Marco Bellenghi e il presidente e i consiglieri dell’Avis comunale di Lugo.

“L’Amministrazione comunale è lieta di ospitare, come da tradizione, la cerimonia della premiazione dei donatori per dire un grazie sentito ai cittadini che hanno fatto della solidarietà uno stile di vita - ha dichiarato Pasquale Montalti -. Questo evento, come già l’inaugurazione del monumento poche settimane fa, costituisce la testimonianza pubblica e tangibile della gratitudine della comunità lughese verso chi volontariamente e gratuitamente dona il proprio sangue per la salute degli altri”.

“I donatori premiati in questa occasione rappresentano uno degli esempi più alti di cittadinanza responsabile - afferma Adolfo Zaccari, presidente dell’Avis lughese -. Da qualche anno stiamo chiedendo ai nostri concittadini donatori un atteggiamento di ancor maggiore responsabilità, promuovendo la donazione su appuntamento. Da quando la gestione del punto di raccolta di Lugo è passata all’Avis provinciale sono confluiti a Lugo i donatori di quasi tutta la Bassa Romagna, pur rimanendo soci delle rispettive sezioni. La risposta dei nostri donatori è stata eccellente tanto che la sezione di Lugo ha registrato, in questi ultimi anni, un costante aumento dei donatori”. La cerimonia è aperta al pubblico.