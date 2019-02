L'incrocio pericoloso arriva in consiglio: "Troppi incidenti, serve più illuminazione"

L'incrocio pericoloso arriva in consiglio comunale. La Lega nord ha presentato un ordine del giorno, che verrà discusso nella seduta consiliare di martedì, in merito alla pericolosità che caratterizza l'incrocio tra via Cella e Via Rustica.

"Abbiamo precedentemente segnalato il problema, ma non vi è stato l’auspicato intervento da parte dell’amministrazione - spiega la capogruppo Samantha Gardin - Quel tratto di strada è quotidianamente percorso dagli abitanti del forese per raggiungere Ravenna. Inoltre, nei medesimi orari di ingresso e uscita dal lavoro, transita un consistente numero di vetture che da Via Cella svoltano in Via Rustica, dove si trova un importante centro sportivo, e viceversa. Su Via Cella sono stati recentemente installati due semafori lampeggianti a 150 metri dall’incrocio, che tuttavia non possono essere considerati un intervento idoneo e sufficiente di messa in sicurezza, per via anche delle loro modeste dimensioni. L’impianto di illuminazione era già stato richiesto dal Consiglio territoriale competente nella previsione di bilancio dei lavori dell’anno 2018. Si chiedeva l’installazione urgente di almeno un punto luce, e tale necessità è resa improcrastinabile dal fatto che nelle ore serali e notturne l’incrocio è avvolto dal buio più totale, senza considerare il peggioramento ulteriore in caso di nebbia. Alla richiesta l’amministrazione comunale ha risposto negativamente, ritenendo più utile procedere con la riqualificazione energetica degli impianti già esistenti prima di predisporne di nuovi".

"Pur trattandosi di un intervento dal costo piuttosto basso, è assolutamente necessario e urgente portarlo a termine - conclude la consigliera d'opposizione - Tale considerazione è stata confermata dal verificarsi, proprio in quel punto, di ben due incidenti in appena tre giorni, nel mese di dicembre. Quell’incrocio va messo in sicurezza, è evidente come l’amministrazione sottovaluti gravemente il problema. Chiediamo al Sindaco, alla Giunta e all’Assessore competente di procedere il prima possibile con l’opportuna messa in sicurezza, mediante la predisposizione di un adeguato impianto di illuminazione pubblica".