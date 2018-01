L'influenza miete due morti nel ravennate: ma erano già malati

Morti a causa dell'influenza, ma non solo: due persone, un 40enne e un 60enne, sono decedute nelle ultime settimane dopo essersi recate in ospedale - una al Santa Maria delle Croci di Ravenna, l'altra all'ospedale degli Infermi di Faenza - lamentando febbre e sintomi riconducibili a una forma influenzale. Come riporta Il Resto del Carlino in edicola mercoledì, la causa del decesso sarebbe riconducibile proprio all'influenza, ma entrambi soffrivano già di altre patologie e sarebbero stati colpiti da una malattia batterica in fase acuta, che avrebbe provocato loro una sepsi per cui l'infezione si sarebbe estesa in tutto il corpo, risultando così letale.