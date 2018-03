L'integrazione che funziona: i richiedenti asilo diventano 'chef'

Mercoledì il sindaco di Lugo Davide Ranalli, insieme agli assessori Lucia Poletti, Fabrizio Lolli e Pasquale Montalti ha visitato i nuovi locali della scuola di cucina di Cefal Emilia Romagna, nella sede della frazione di Villa San Martino. Sindaco e assessori sono stati accolti da Gaetano Finelli, presidente di Cefal Emilia Romagna, e Fabio Federici, responsabile del settore accoglienza per i richiedenti asilo di Cefal. Gli amministratori hanno potuto assistere a una lezione pratica di cucina degli allievi e assaggiare i loro piatti.

“È per noi una grande soddisfazione vedere con quanto impegno Cefal crea occasioni di integrazione per i richiedenti protezione internazionale ospiti sul nostro territorio - ha dichiarato Ranalli -. Iniziative come questa facilitano un processo a volte lento e complicato, con risultati che saranno sicuramente utili all’intera società”.