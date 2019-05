L'integrazione nasce a teatro: il Cappuccetto rosso ravennate-senegalese vince l'Eolo awards

"Thioro un Cappuccetto Rosso senegalese" si è aggiudicato il premio come 'Miglior spettacolo produttivo' all'Eolo Award 2019. La serata di premiazione si è svolta giovedì al Teatro Bruno Munari di Milano nell’ambito del Festival Segnali. I premi, dedicati a Manuela Fralleone, vengono assegnati ai migliori spettacoli di teatro ragazzi della scorsa stagione secondo la rivista online Eolo.

"Thioro un Cappuccetto Rosso senegalese", coproduzione Teatro delle Albe/Ravenna Teatro, Accademia Perduta/Romagna Teatri e Ker Théâtre Mandiaye N’Diaye, ha vinto il premio come 'Miglior progetto produttivo' con le seguenti motivazioni: "e' uno spettacolo nato in Senegal, nuova occasione d'incontro nel solco della feconda relazione del Teatro delle Albe con Diol Kadd e gli attori legati all'indimenticato e indimenticabile Mandiaye N'Diaye. Tratto dalla famosissima fiaba, così celebre che nella sua estrema e feconda diffusione si è radicata in tutte le culture, Thioro, intrecciando lingue, strumenti musicali e immaginari tra Italia e Africa, risulta essere una festa per gli occhi, per le orecchie e per il cuore":

Thioro un Cappuccetto Rosso senegalese vede in scena Adama Gueye e Fallou Diop, attori e musicisti, e Simone Marzocchi, compositore e trombettista, che intrecciano parola e musica e che dialogano facendo incontrare suoni, strumenti e ritmi europei e africani. Un “meticciato teatrale” che ha origine e prosegue il percorso delle “Albe afro-romagnole”: nel 1988 infatti la compagnia, intrecciando la lezione della tradizione teatrale alla ricerca del nuovo, acquisì al suo interno dei griot senegalesi, coniugando drammaturgia, danza, musica, dialetti, invenzione e radici, e costruendo un importante percorso teatrale, sociale e culturale che ha appunto portato alla nascita in Senegal di una realtà di rilievo che ha dato vita anche a questo spettacolo.