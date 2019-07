L'Isia di Faenza apre le porte agli studenti di domani

Giovedì 18 luglio Isia Faenza Design & Comunicazione apre le sue porte a tutti gli studenti per vedere da vicino una delle prime scuole universitarie di design e scoprire i corsi dell’istituto, nato nel 1980 da un progetto culturale di Bruno Munari e Giulio Carlo Argan. Alle 10.30 l’open day sarà dedicato a tutti gli studenti interessati a conoscere il corso triennale (Diploma Accademico di I livello) in "Disegno Industriale e progettazione con materiali ceramici e avanzati”. Alle 11.30 sarà dato spazio ai nuovi corsi biennali (Diploma Accademico di II livello) in “Design del Prodotto e progettazione con materiali avanzati” e in “Design della Comunicazione”.

Isia Faenza Design & Comunicazione - istituto di alta formazione nell’ambito del design e della comunicazione - invita all’Isia open day tutti gli studenti delle scuole secondarie e gli studenti universitari che hanno conseguito un diploma accademico di I livello o una laurea in design o affine. Sarà un momento d’incontro e di orientamento sui corsi dell’Isia e sulle sue tante novità. I partecipanti avranno la possibilità di conoscere da vicino la scuola, i docenti e la direzione, per assaporare il clima che si respira in un’istituzione di primo piano nel mondo della creatività e del saper fare contemporanei. Dopo una presentazione generale dei corsi in Aula Magna, si potranno visitare gli spazi dedicati alle attività laboratoriali, fiore all’occhiello di Isia Faenza, tra le prime scuole universitarie con il maggior numero di laboratori, suddivisi per materiali e tecniche. Sarà possibile anche visitare le aule, gli spazi comuni e la nuova biblioteca “Bruno Munari”, la prima della regione a essere dedicata al design e al rapporto con le altri arti. Nella manica lunga e nei loggiati si potranno vedere i progetti realizzati dagli studenti del triennio e dei bienni e sarà visibile la mostra di fine anno accademico con i nuovi progetti.