L'Isia di Faenza apre le porte ai futuri studenti con una giornata di open day

Martedì 17 luglio Isia Faenza Design & Comunicazione apre le sue porte a tutti gli studenti per vedere da vicino una delle prime scuole universitarie di design, fondata su un progetto di Bruno Munari, e scoprire i suoi nuovi corsi. Alle 10 l’open day sarà dedicato a tutti gli studenti interessati a conoscere il corso triennale (Diploma Accademico di I livello) in "Disegno Industriale e progettazione con materiali ceramici e avanzati” e le sue novità. Alle 11:30 sarà dato spazio ai nuovi bienni (Diploma Accademico di II livello) in “Design del Prodotto e progettazione con materiali avanzati” e in “Design della Comunicazione”. Tutti diplomi equivalenti alle lauree universitarie.

Il biennio in “Design della Comunicazione” è una novità nell’offerta formativa dell’Alta Formazione Artistica Musicale (Afam) nella nostra regione e si distingue per l’attenzione data alle professioni presenti e future nel campo della comunicazione. I diplomati potranno svolgere la loro attività professionale all’interno di aziende, studi e agenzie di comunicazione, in proprio o in forma associata, assumendo ruoli quali il direttore creativo, l’art director, il consulente nella comunicazione, il progettista multimediale, il graphic designer, il videomaker, il packaging designer. Il biennio in “Design del Prodotto e progettazione in materiali avanzati” è stato completamente rinnovato, affiancando alla nostra lunga tradizione di ricerca nel design di prodotto l’attivazione di insegnamenti più incentrati sull’innovazione dei materiali, dei processi dei nuovi modelli di progettazione in tutti gli ambiti del design, dalla digital fabrication al design per applicazioni intelligenti, dal design dell’accessorio (gioielleria realizzata con stampanti 3D, design della calzatura, per citarne alcuni) al design delle superfici fino al design dei prodotti ceramici, che approfondisce la ceramica come materiale ad alto coefficiente tecnologico, impiegato oggi non solo nell’arredo ma soprattutto nel campo delle tecnologie aerospaziali, biomedicali, ecc. Entrambi i bienni consentono di ottenere la formazione e i crediti necessari per accedere ai concorsi per l’insegnamento nella scuole secondarie superiori. E' stato inoltre attivato il format “Saluti da…” (a cura dei docienti Silvia Cogo e Andrea Pedna), un dialogo con gli ex studenti che oggi lavorano come designer affermati sia all’estero che in Italia, testimonial del ruolo e dell’importanza che la formazione in Isia ha avuto nelle loro vite professionali e personali.