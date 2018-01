L'Isia Faenza inaugura l'anno accademico con una Lectio Magistralis di Giulio Iacchetti

Il 31 gennaio, alle 18, inaugura l'anno accedemico dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche Design e Comunicazione di Faenza. Ci sarà una Lectio Magistralis di Giulio Iacchetti: nel suo intervento "Design: disegnare il desiderio" partirà dalla genesi del processo formativo del singolo individuo e, nel caso specifico, degli studenti che vogliono diventare designer, chiedendo loro di interrogarsi sui propri desideri.

La formazione del designer non deve avere uno scopo puramente occupazionale, ma deve in primis esaudire il desiderio personale di chi progetta, per diventare poi il professionista che soddisfa i desideri degli altri. Avere un’idea nitida di ciò che si desidera è il presupposto per capire cosa si vuole progettare, con chi e soprattutto per chi, conquistando un rapporto di autenticità con se stessi e con gli altri, realizzando il ruolo fondamentale del designer di traduttore tra il proprio immaginario personale e il mondo esterno.

Una delle specificità del lavoro di Giulio Iacchetti è sempre stata l’interesse per le connessioni tra artigianato e design, un binomio sviluppato costantemente da Isia Faenza attraverso il rapporto con la tradizione ceramica faentina, potenziato in quest’anno accademico, come già anticiapato, con l’introduzione di un nuovo corso di Design dei prodotti ceramici all’interno della proposta formativa del Triennio e del Biennio, che va ad arricchire un programma di studi che unisce i laboratori - un unicum delle università italiane, dove lo studio della progettazione va di pari passo con la realizzazione manuale e oggi anche digitale del prodotto – agli insegnamenti di scienza e tecnologia dei materiali e dei processi industriali e delle discipline storico teoriche antropologiche fino ad arrivare al design della comunicazione, all’automotive, al food e al fashion design.

Sono previsti gli interventi di Giovanna Cassese e Marinella Paderni, rispettivamente presidente e direttore dell'Isia, oltre che del sindaco Giovanni Malpezzi, del vice Massimo Isola e dell'assessore Regionale al Coordinamento delle Politiche europee allo sviluppo, Scuola, Formazione professionale, Università, Ricerca e Lavoro, Patrizio Bianchi. Parteciperà all'inaugurazione anche Luca Casadio, presidente della Consulta Studenti Isia Faenza