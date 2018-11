L'istituto tecnico Oriani apre le porte per l'open day

L’Istituto ‘Oriani’ di Faenza apre le porte della scuola di Via Manzoni 6, nella giornata di sabato 24 novembre, alle 15, e presenta a tutti i potenziali nuovi iscritti per l’anno scolastico 2019/20, cioè a quegli studenti che il prossimo giugno completeranno la terza media e alle loro famiglie. I futuri alunni e le famiglie saranno guidati in aule, palestre e laboratori attrezzati con i qualificati strumenti e tecnologie, spazi coperti interamente dal segnale wifi, cui possono accedere tutti gli studenti, i docenti e il personale della scuola in generale.

Durante la visita alla scuola, saranno realizzati da studenti e insegnanti diversi saggi didattici laboratoriali, per offrire una maggiore illustrazione degli indirizzi del settore economico, che rispondono ad una realtà in costante crescita sul piano occupazionale e interessata da forti innovazioni sul piano tecnologico e organizzativo, e di quello tecnologico, che offre invece un approccio strategico di scienza, creatività e tecnologia per operare in situazioni complesse ed in continuo cambiamento. “Il mondo del lavoro – spiega la professoressa Antonella Frega, responsabile dell’Orientamento – sia nel settore privato che pubblico, richiede profili e competenze sempre più specifiche. Per questo l’identità dell’Istituto si irrobustisce giorno dopo giorno in linea con gli sviluppi del mondo economico e le esigenze del mercato del lavoro”. In programma altri due appuntamenti: il 16 dicembre, ore 10, e in notturna il 10 gennaio, alle 18.30.