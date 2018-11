L'Istituto Verdi assegna il premio musicale "Mariani-Pratella" ad Alessio Manega

Si è svolta nei giorni scorsi la proclamazione del vincitore della seconda edizione del premio Mariani-Pratella, concorso internazionale di Composizione promosso dall'Istituto superiore di studi musicali Giuseppe Verdi. La composizione premiata è Logos di Alessio Manega. La comunicazione della composizione vincitrice è stata accompagnata da un concerto di musica contemporanea a cura di alcuni studenti distintisi nello studio di questo repertorio per il quale occorrono conoscenze e tecniche specifiche e precise.

Il premio era indirizzato a giovani compositori e riservato a composizioni per flauto, clarinetto e pianoforte liberamente declinate nella scelta delle formazioni. La commissione era composta da affermati compositori, tutti docenti in Istituzioni di Alta Formazione Musicale in Italia Antonio Giacometti/presidente, Stefano Taglietti e Giorgio Colombo Taccani. L'appuntamento era inserito nell'ambito di una più ampia programmazione denominata Soundscape/contemporanea comprendente concerti e masterclass e che si concluderà venerdì 30 novembre con la conferenza di Mauro Montalbetti, docente di composizione all'Istituto Verdi, sulla composizione di Luciano Berio Laborintus II alle 17.30 in sala Martini al Museo d’Arte della città (Mar). Il Premio si inserisce a pieno titolo nell'ambito di un percorso di caratterizzazione dell'offerta formativa del Verdi nell'ambito dello studio della composizione il cui biennio specialistico è indirizzato alla composizione per il teatro musicale e la danza.