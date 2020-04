L'omaggio ai lavoratori del Covid Hospital di Lugo: "Dobbiamo essergli riconoscenti ogni giorno"

Anche a Lugo, come a Ravenna, giovedì mattina si è svolto un omaggio della Protezione Civile agli operatori sanitari che stanno lavorando in ospedale, in particolar modo a Lugo dove il nosocomio è stato trasformato in "Covid Hospital". Tra i presenti anche il sindaco di Lugo Davide Ranalli con la presidente Eleonora Proni, in rappresentanza dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per portare il loro ringraziamento alle operatrici e agli operatori sanitari.

"Un momento di straordinaria commozione - commenta Ranalli - Un gesto simbolico, ma importante. Un abbraccio collettivo mio e di tutta la nostra comunità che deve, ogni giorno, essere riconoscente a questi professionisti. Il Covid Hospital di Lugo è il luogo nel quale le persone si prendono cura delle persone".

