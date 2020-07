L'Orchestra Cherubini in concerto per gli anziani della casa di riposo

Il consorzio Solco, insieme alla cooperativa Asscor e agli ospiti e agli operatori della Casa residenza anziani Galla Placidia di Ravenna, ringraziano l’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini” e la Fondazione Ravenna Festival per il concerto dal titolo “Musica senza Barriere” che si è svolto giovedì presso la struttura di via Punta Stilo alla presenza dell’assessore Gianandrea Baroncini.

Durante il pomeriggio gradevolmente fresco e soleggiato, gli ospiti della Cra hanno infatti potuto partecipare, con grande piacere, a questa speciale manifestazione concertistica che si è svolta direttamente nel giardino della struttura. L’orchestra, composta da cinque elementi, ha eseguito un quintetto in La maggiore per clarinetto ed archi di Mozart. Le note musicali, oltre a suscitare un notevole interesse nei presenti in giardino, sono risuonate all’interno delle finestre delle camere, allietando sia gli altri ospiti che il personale in servizio.