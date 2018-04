L'orto 'smart' realizzato dagli studenti si controlla con il cellulare

In un clima di festa si è svolta a Venezia la cerimonia di premiazione delle scuole emiliano-romagnole vincitrici della 14esima edizione del concorso ludico-didattico promosso da Enel nelle scuole d’Italia e del mondo per costruire insieme alle giovani generazioni un futuro sostenibile, innovativo, accessibile. Dai consumi responsabili all’efficienza energetica, dagli spazi urbani intelligenti alla mobilità elettrica, dalla sostenibilità ambientale all’innovazione tecnologica e le fonti rinnovabili: sono questi i temi principali su cui si sono cimentati con successo gli studenti che si sono distinti per la qualità dei progetti presentati, passati al vaglio di una giuria qualificata composta da rappresentanti regionali del mondo della scuola, delle istituzioni e di Enel.

Per la categoria scuole secondarie di primo grado si è affermata la scuola Don Minzoni di Ravenna con il progetto “Un’insalata è per sempre”, ovvero la realizzazione di un orto smart, energeticamente autosufficiente, con sensore di umidità del terreno e impianto di irrigazione alimentati da un piccolo pannello fotovoltaico, controllabile a distanza con uno smartphone.