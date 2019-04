L'ufficio relazioni con il pubblico trasloca nella nuova sede

L’Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune di Faenza si trasferisce in piazza Rampi, nell’ambito dell’ormai prossimo avvio degli Sportelli polifunzionali. Il trasloco dell’Urp inizierà lunedì 8 aprile e comporterà qualche piccolo disagio per gli utenti. Martedì 9 aprile, al pomeriggio, e mercoledì mattina 10 aprile l’Urp sarà infatti chiuso al pubblico, per consentire il completamento dei lavori di trasloco.

Nella nuova sede di piazza Rampi l’Urp aprirà giovedì mattina 11 aprile, con i seguenti orari per il pubblico: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e il giovedì pomeriggio dalle 14.45 alle 16.15.