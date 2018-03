L'ultimo saluto a Franco: la data dei funerali. "Un 'ragazzo' leale e un caro amico"

Si svolgeranno martedì i funerali di Franco Castori, 55enne di Castiglione ex segretario di circolo Pd. Il corteo funebre partirà alle 15 dalla camera mortuaria di Cervia, per poi dirigersi al vecchio comune e infine al cimitero. In sua memoria, al circolo tennis di Castiglione di Ravenna in questi giorni sono state messe a disposizione di amici e conoscenti due maglie del Borgorosso Football club, di cui Castori era stato presidente, dove chi lo desiderasse ha potuto apporre una firma per dare l’ultimo saluto a colui che, per tanti anni, ha dato opportunità ai giovani di divertirsi con lo sport, grazie alla sua passione e dedizione.

"Un 'ragazzo' leale e soprattutto un caro amico - lo ricorda il vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani - Con gli occhi velati e il cuore gonfio di tristezza, voglio ricordarti così: sereno e sorridente. Ciao Franco, ti sia lieve la terra".