L'ultimo saluto a Marna Nicolucci, moglie del sindacalista Manlio Monti

E’ scomparsa sabato 10 marzo all’età di 96 anni Marna Nicolucci, moglie di Manlio Monti, indimenticato sindacalista e uomo politico repubblicano. Alla figlia Leda, alla sorella Luisa Monti e a tutti i familiari il Partito repubblicano di Ravenna porge le più sentite condoglianze: "Non possiamo non ricordare la figura di Manlio Monti, affezionato marito e legatissimo alla famiglia: valori non disgiunti da una grande passione politica che aveva fatto della sua casa una tappa di sosta, quasi obbligatoria, nei viaggi che faceva da Roma a Ravenna l’onorevole Ugo La Malfa. Manlio Monti, protagonista fin dal primo dopo guerra della vita politico sindacale di Ravenna, ha visto interrotta la sua brillante azione dalla prematura scomparsa avvenuta nel 1963; aveva 43 anni".