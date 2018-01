L'ultimo saluto al "poeta contadino": "Un vulcano di idee innamorato della sua terra"

Si è spento nella tarda serata di venerdì Nino Tini, conosciuto dai più come l' agricoltore-poeta. Nino è stato docente di pratica agricola all'istituto professionale di Bagnacavallo e a Persolino, per poi dedicarsi alla sua azienda agricola "Montepiano", sulle colline di Oriolo dei Fichi.

"Il Professor Nino Tini, insieme a Don Antonio Baldassarri, ha dato vita all’Associazione per la Torre di Oriolo nei primi anni ‘90. E’ stato un uomo innamorato della sua terra e dei suoi paesaggi collinari, con il suo entusiasmo e il suo temperamento romagnolo ha saputo contagiare tutte le persone che hanno potuto godere della sua compagnia - lo ricorda Mauro Altini, presidente dell'associazione per la Torre di Oriolo - Nino è sempre stato un vulcano di idee con lo sguardo rivolto al futuro, alla ricerca di nuovi traguardi da raggiungere senza dimenticare le sue origini e l’attaccamento alle tradizioni contadine. Ogni tanto le sue visioni non venivano capite, solo perché gli obiettivi che si prefiggeva sembravano troppo lontani. Con il tempo abbiamo capito che il percorso da lui segnato era quello giusto. Dal nostro poeta contadino abbiamo imparato a unire le forze per valorizzare il territorio, le aziende e i nostri paesaggi. La proposta di un turismo agreste e la cucina delle nostre "azdore" erano per lui i punti forti dell'entroterra romagnolo. Un sentito ringraziamento di cuore per tutto quello che hai fatto per noi e per ciò che ci hai lasciato. Un caloroso abbraccio alla moglie Bianca Rosa che negli anni è stata un punto di riferimento fondamentale per il marito, sostenendo le sue scelte e iniziative. Ci faremo custodi delle tue poesie e del solco che hai tracciato su queste terre".