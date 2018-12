L'ultimo saluto di Bagnara a Giuseppe Pasquali: "Persona onesta e generosa"

L’amministrazione comunale di Bagnara di Romagna esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Pasquali, deceduto nelle prime ore di mercoledì 5 dicembre all’età di 88 anni. Giuseppe, classe 1930, per il Comune di Bagnara di Romagna è stato consigliere comunale e capogruppo della Democrazia Cristiana per tre legislature, dal 1980 al 1995. Da sempre attivo nel volontariato parrocchiale, ha inoltre partecipato alla fondazione della Pro Loco di Bagnara nel 1999, divenendone in seguito segretario e dedicando tempo e passione all’associazione fino a quando la salute gliene ha dato possibilità.

"Con Pasquali - commenta il sindaco Riccardo Francone - Bagnara saluta con grande tristezza una persona onesta, generosa e ricca di senso civico, fortemente partecipe della costruzione del bene comune”. I funerali si svolgeranno venerdì 7 dicembre con partenza del corteo funebre alle 9.30 dalla camera mortuaria dell’ospedale di Lugo e arrivo nella chiesa arcipretale di Bagnara di Romagna, in piazza IV Novembre, dove sarà celebrata la santa messa.