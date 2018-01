L'ultimo saluto di Lugo al "falegname della città": restaurò anche la Rocca

L’Amministrazione comunale esprime il cordoglio della città di Lugo per la scomparsa di Giovanni Facchini, deceduto nella notte tra domenica e lunedì. Nato a Lugo nel 1934, Giovanni è stato falegname di grande esperienza, ereditando la professione dal padre; la sua bottega era in via Matteotti, nel quartiere del Ghetto. Giovanni è stato autore dei restauri degli apparati lignei della sala Baracca e del salone Estense; suo è inoltre il pregevole restauro del portone di accesso alla Rocca, che porta ancora i segni del sacco di Lugo del 1796.

“Era un profondo conoscitore del legno, un vero e proprio artigiano artista - ricorda Giovanni Liverani, responsabile del Servizio Patrimonio del Comune di Lugo -. I suoi lavori per la comunità hanno riscosso apprezzamento unanime; il portone della Rocca da lui restaurato ha ricevuto il plauso del noto architetto Arnaldo Pomodoro”. L’Amministrazione comunale esprime “le più sentite condoglianze alla famiglia per la perdita di una persona che ha saputo fare della propria professione un’arte, mettendo la propria esperienza anche al servizio della comunità”. I funerali si terranno martedì 30 gennaio alle 13.45 partendo dalla camera mortuaria di Lugo per la chiesa della Madonna del molino (via De’ Brozzi, 70/1), dove sarà celebrata la messa; si proseguirà poi per il cimitero locale.