L'Unione della Romagna Faentina assume un collaboratore tecnico-autista: bando di concorso

L'Unione della Romagna Faentina ha emesso un bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un collaboratore tecnico-autista (categoria giuridica B3). La figura professionale sarà assegnata al Settore Lavori Pubblici. Oltre ai requisiti generali per la partecipazione ai concorsi pubblici, per concorrere è richiesto il possesso di un attestato o diploma di qualifica triennale (avente le caratteristiche precisate nel bando) oppure un diploma di maturità.

Possono inoltre partecipare candidati non in possesso dei suddetti titoli, ma che hanno assolto l'obbligo scolastico ed hanno maturato un'esperienza professionale di almeno un anno con rapporto di lavoro subordinato in un profilo corrispondente presso le pubbliche amministrazioni o imprese private. E' inoltre richiesto il possesso di specifiche patenti di guida. Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione entro le 12 del 12 novembre.

Le domande possono essere inviate per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al settore Personale e Organizzazione dell'Unione della Romagna faentina, per via telematica alla casella di posta elettronica certificata dell'Unione (pec.@cert.romagnafaentina.it), oppure presentate direttamente all’Ufficio Archivio/Protocollo dell'Unione della Romagna Faentina (Piazza del Popolo, 31 - Faenza), aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30. Il bando e i relativi allegati sono disponibili all'albo pretorio e sul sito internet dell'Unione della Romagna Faentina (www.romagnafaentina.it) nella sezione “Amministrazione trasparente/ bandi di concorso". Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al servizio Personale e Organizzazione dell'Unione della Romagna faentina (tel 0546/691231 - 691252), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.