L'Unione della Romagna faentina cerca un istruttore tecnico direttivo

L’Unione della Romagna Faentina ha emesso un bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo tecnico (categoria giuridica D), da assegnare al Settore Lavori Pubblici dell’Unione. Oltre ai requisiti generali per la partecipazione ai concorsi pubblici, per concorrere è richiesto il diploma di laurea in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria edile-Architettura o titoli equiparati.

Gli interessati devono presentare domanda entro il 18 aprile 2019. Le domande di partecipazione vanno presentate esclusivamente online all’indirizzo: https://vbg.provincia.ra.it/romagnafaentina. In concorso prevede due prove scritte e una orale. Il bando è pubblicato integralmente nell’Albo pretorio e sul sito internet dell'Unione della Romagna Faentina nella sezione “Amministrazione trasparente/ Bandi di concorso”. Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al servizio Personale e Organizzazione dell’Unione della Romagna Faentina (tel. 0546691231/691252 – e-mail: personale@romagnafaentina.it), dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00.