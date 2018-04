L'unione fa la forza: i cittadini si rimboccano le maniche e ripuliscono la città

Un contagio virtuoso: sono sempre di più i cittadini di Cotignola che si rimboccano le maniche per il proprio paese. Sabato sono stati circa 50 i cittadini - di tutte le età - che sono scesi in strada per le "pulizie di Primavera", mentre nella frazione di Barbiano una squadra di "giardinieri volontari" ha riallestito le fioriere di piazza Alberico. L’iniziativa prevedeva una giornata volontaria di pulizia degli spazi pubblici, in cui i cittadini durante una camminata in parchi e aree urbane hanno raccolto i rifiuti abbandonati. Un lavoro di squadra virtuoso che ha visto coinvolti il gruppo Cotignola cammina e le associazioni Primola Cotignola, Podisti Cotignola e Società ciclistica cotignolese, a cura del Comune di Cotignola.

"Lo scorso anno per un'iniziativa simile eravamo appena cinque o sei – sottolinea Barbara Nannini, assessora alle Politiche sociali del Comune di Cotignola -. In questi mesi però abbiamo portato avanti un grande lavoro di sensibilizzazione, passaparola e dialogo, e il risultato si è tradotto in una magnifica partecipazione che ha trasformato l'iniziativa quasi in una giornata di festa". Lo stimolo nasce grazie al progetto "Il verde ci dona", voluto dall’Amministrazione comunale per implementare il decoro urbano e coinvolgere i cittadini nella cura del bene pubblico e coordinato dalla cooperativa di artigianato culturale Casa del cuculo.