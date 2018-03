L'"Unione" fa la forza: i nove Comuni fanno squadra contro la neve

I nove Comuni dell’Unione della Bassa Romagna, assieme alla Protezione civile e alla Polizia municipale, sono al lavoro per contenere i disagi causati dalle abbondanti nevicate diffuse che si sono verificate a partire dalle prime ore di giovedì 1 marzo. Al momento sono caduti sul territorio mediamente circa 15 centimetri di neve. I mezzi spazzaneve sono all’opera per garantire il più possibile la percorribilità delle strade, con priorità agli accessi ai servizi (presidi ospedalieri, uffici comunali, etc). Appena le condizioni lo consentiranno, entreranno in funzione anche i mezzi spargisale, per contenere la formazione di ghiaccio. Nel frattempo i sindaci dei Comuni dell'Unione hanno già emesso un'ordinanza di sospensione delle attività didattiche per venerdì 2 marzo.

Si raccomanda a tutti i cittadini, in previsione degli abbassamenti della temperatura previsti per la tarda serata, di contenere gli spostamenti allo stretto indispensabile e, nel caso, di tenere la massima prudenza alla guida. È inoltre attiva (anche nelle ore notturne dall’1 alle 7) la centrale operativa di Polizia municipale e Protezione civile, per garantire un puntuale e costante monitoraggio del territorio, per prevenire eventuali criticità. Si ricorda a tutti i cittadini che per emergenze è possibile utilizzare il numero verde 800072525.