"L'unione fa la spesa", consegnate 900 spese alle persone in difficoltà

“Vicini, distanti, insieme”: è intenso l’impegno di Coop Alleanza 3.0 al fianco delle comunità e dei territori e di chi opera in prima linea e delle persone più vulnerabili costrette a casa dall’emergenza. La cooperativa infatti a metà marzo ha lanciato L’unione fa la spesa” un progetto solidale di consegna gratuita della spesa rivolto alle persone più vulnerabili di fronte al Coronavirus: anziani, ammalati e soggetti con basse difese immunitarie.

Il progetto è una declinazione territoriale del Protocollo d’Intesa firmato a livello nazionale da Coop, Anci e Dipartimento Protezione Civile firmano un per attivare il servizio di consegna gratuito della spesa grazie al ruolo delle organizzazioni di volontariato locale. Complessivamente dal lancio dell’iniziativa sono state consegnate 13 mila spese, in 192 Comuni italiani, con la collaborazione di 124 associazioni di volontari ed enti locali per un valore totale di oltre 670 mila euro. A Ravenna e in 4 comuni della provincia sono state consegnate complessivamente quasi 900 spese in collaborazione con 5 associazioni. Nel capoluogo grazie alla collaborazione con l’Associazione Volontari Protezione Civile Mistral sono state consegnate quasi 550 spese.