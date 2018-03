L'Unitalsi porta in piazza gli ulivi per sostenere i progetti di solidarietà

Sabato 10 e domenica 11 marzo si terrà anche a Ravenna la 17esima Giornata nazionale dell'Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali). Quest'anno l'appuntamento, che ha come slogan "L'Unitalsi scende in piazza", assume un significato speciale perché l'associazione festeggia i 115 anni dalla sua fondazione. Nelle principali piazze di Ravenna (3.000 in tutta Italia), dunque, verrà proposta una "piantina d'ulivo", simbolo di pace e di solidarietà. Il ricavato delle offerte verrà utilizzato dall'Unitalsi per sostenere i suoi numerosi progetti di solidarietà al servizio delle fasce sociali più deboli. Tutto questo grazie al costante impegno degli oltre 52mila soci unitalsiani.

"La Giornata Nazionale rappresenta un appuntamento fondamentale per quanti scelgono di vivere e appartenere all'associazione - dichiara Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi - ma lo è ancora di più per quelle persone che ancora non ci conoscono, è il momento per dire eccoci e lo faremo nella maniera più semplice, con il carisma e lo spirito unitalsiano, con migliaia di volontari, che sin dal mattino scenderanno in piazza con il loro sorriso, chiedendo un aiuto per continuare a essere al fianco di chi è in difficoltà".

Le donazioni raccolte serviranno a sostenere le attività a supporto dei Pellegrinaggi, l'assistenza domiciliare agli anziani, le case famiglia per le persone disabili, le case accoglienza per i genitori dei bambini ricoverati nei centri ospedalieri, i soggiorni estivi e gli interventi d'emergenza sociali. Aderendo alla Giornata Nazionale sarà possibile sostenere tutte quelle iniziative benefiche a favore dei bambini, degli anziani, dei più bisognosi e di chi è solo e ammalato. Per conoscere le piazze italiane dove trovare le piantine d'ulivo dell'Unitalsi è possibile consultare il sito internet www.unitalsi.it oppure contattare il numero verde 800062026.