L'Università firma un accordo per sviluppare progetti innovativi di 'aerospace'

E’ stato firmato un accordo quadro di collaborazione tra l’Università di Bologna e la società Curti Costruzioni Meccaniche per lavorare insieme nei prossimi cinque anni su progetti e attività non solo nell’ambito delle macchine automatiche, ma anche su più temi trasversali e di interesse per le specifiche divisioni dell’azienda (Packaging con materiali alternativi plastic-free, Co-Engineering, Wire Processing, Aerospace ed Energia), coinvolgendo diversi Dipartimenti (Chimica, Ingegneria, Centri interdipartimentali sui Materiali e Aerospaziale, Scienze Statistiche e Matematica, Economia, Fisica).

Il rapporto con Curti Industries è in essere già da diversi anni e ha portato all’attivazione di diversi tirocini nell’ambito progettazione e produzione, economico e logistico, ma anche ad assegni di ricerca e progetti di ricerca altamente innovativa commissionata con docenti dell’Alma Mater. Con il nuovo accordo si consolidano, quindi, nuove forme di collaborazione e si strutturano le attività di ricerca e placement che permetteranno l’ampliamento a progetti sinergici e multidisciplinari con l’Ateneo, con particolare nel settore aerospace, in quello dei materiali innovativi per il packaging nell’ambito trasversale della circular economy.

L’accordo con Curti rientra nell'ambito degli obiettivi di Ateneo e rende ancora più forti e strutturate le forme di collaborazione tra impresa e università. L’Università di Bologna infatti, negli ultimi anni, ha sviluppato una sempre maggiore attenzione al territorio e alle sue imprese, siglando più di 30 accordi quadro di collaborazione ad ampio raggio e dotandosi di un’apposita Area dedicata alla Terza missione, intesa come l’insieme delle attività con le quali l’università entra in interazione diretta con la aziende, affiancando le missioni tradizionali di insegnamento e di ricerca.