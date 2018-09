L'Università per adulti inaugura l'anno con due incontri sulla geopolitica

Ricominciano le attività dell’Università per adulti di Lugo con nuovi appuntamenti per l’anno scolastico 2018/2019. Sono infatti in programma due incontri con altrettante personalità di livello internazionale: mercoledì 3 ottobre sarà presente lo storico francese Maurice Aymard, mentre mercoledì 17 ottobre spazio a Lucio Caracciolo, direttore della rivista Limes.

"Anche quest’anno l’Università per adulti di Lugo propone una vasta offerta di corsi che affrontano diverse tematiche importanti come storia, scienza, gastronomia – ha dichiarato Anna Giulia Gallegati, assessore alla cultura del Comune di Lugo -. A questi corsi ogni anno si aggiungono convegni dedicati ad argomenti importanti. Gli incontri sulla geopolitica di quest’anno ne sono un esempio. Si tratta di tematiche importanti perché conoscere aiuta a superare le barriere e per questo ringrazio l’Università di Lugo per quello che fa per il nostro territorio”.

Mercoledì 3 ottobre si parlerà alle 17.30 di "Migrazioni mediterranee: passato, presente, futuro" con Maurice Aymard. Il bacino del Mediterraneo, dopo anni di marginalità, torna al centro delle vicende politiche internazionali in ragione di nuovi equilibri fra le grandi potenze e lo storico francese ne discute con il professor Fiorenzo Landi dell'Università di Bologna. Maurice Aymard, legato all’Italia ed esperto di storia del Mediterraneo ha ricevuto la laurea honoris causa in Geografia e Processi Territoriali dall’Università di Bologna. Mercoledì 17 ottobre sarà invece ospite Lucio Caracciolo, direttore della rivista Limes, parlerà di geopolitica.Caracciolo, giornalista e docente, dal 1986 al 1995 ha diretto MicroMega ed è uno dei maggiori esperti italiani in geopolitica. È inoltre professore di Studi Strategici presso l’Università Luiss di Roma e di Geopolitica presso l’Università San Raffaele di Milano. Gli incontri si terranno entrambi alle 17.30 nella sala Convegni della Fondazione Cassa-Monte, in via Manfredi 10.

Le iscrizioni per i corsi dell’Università adulti sono aperte fino a venerdì 5 ottobre. È possibile iscriversi dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.30 nella sede dell’Università per adulti in viale Orsini 6 (Liceo di Lugo – ingresso a destra). Per ulteriori informazioni contattare il numero 0545900197 o scrivere alla mail segreteria@unilugo.it . Le iniziative sono organizzate dall’Associazione per lo sviluppo della cultura – Università per adulti, in collaborazione con il Comune di Lugo e l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.