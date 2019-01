La Guardia di Finanza in volo scopre discariche abusive in tutta la Romagna

A seguito di una serie di ricognizioni aeree, avviate fin dallo scorso autunno, le Fiamme Gialle della Sezione Aerea di Rimini hanno individuato alcune aree, fra le provincie di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini che mostravano apparenti situazioni di degrado ambientale, sui quali concentrare l’attenzione e approfondire l’effettivo stato dei luoghi. Nella nostra Provincia sono state rilevate discariche abusive a Ravenna e a Lugo.

Dai controlli dal cielo si è così passati a quelli a terra, in collaborazione con l'Arpae, dove sarebbe stata scoperta la presenza di vere e proprie discariche abusive di rifiuti speciali e pericolosi, costituiti anche da carcasse di veicoli, in violazione alle vigenti normative ambientali, con potenziale contaminazione del terreno sul quale questi materiali, esposti peraltro ai fenomeni atmosferici, vengono depositati. Gli elementi raccolti nel corso dell’intervento saranno valutati anche ai fini di polizia economico finanziaria, con particolare riferimento ai minori costi sostenuti per il mancato rispetto degli adempimenti ambientali, per i connessi rilievi in materia fiscale.