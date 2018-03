La vetrina dell'ex negozio tappezzata di giornali, lo sfogo del sindaco: "E' uno scempio"

La vetrina dell'ex negozio nel cuore del centro storico di Lugo tappezzata di ritagli di giornale e carta. Il sindaco Davide Ranalli non ci sta e si sfoga su Facebook. "Come amministrazione pubblica, pur nelle difficoltà, stiamo cercando di fare tutto quello che è in nostro potere per migliorare il centro - esordisce -. La ristrutturazione del Pavaglione; la riqualificazione di piazza Savonarola; l’aumento del numero dei cestini; la rinnovata e bella via Baracca". Ranalli non usa giri di parole, definendo "uno scempio" la vetrata dell'ex negozio.

"Uno dei luoghi più belli e storicamente più frequentati della nostra città giace in queste condizioni (postando sulla propria pagina Facebook la foto, ndr) - aggiunge -. I proprietari non prestano alcuna attenzione a questo locale. Sarebbe bello che tutti quanti dall’amministrazione pubblica, al privato, in tutte le sue forme, contribuissimo a rendere gradevole la nostra città. Per quel che ci riguarda, metteremo in campo ogni azione possibile per fare sì che il soggetto in questione contribuisca a rendere migliore la nostra amata".