La banca chiude e il paese resta senza servizi: "7 chilometri per fare un prelievo"

Nei giorni scorsi i clienti della banca Unicredit di Roncalceci hanno ricevuto una lettera che informava dell'imminente chiusura, a fine maggio, della filiale di via Sauro Babini e del trasferimento operativo nella corrispondente sede di San Pietro in Vincoli. "Tenuto conto che la clientela dell’attuale sede bancaria è costituita prevalentemente da persone anziane e pensionati, tale trasferimento (a più di sette chilometri di distanza) comporterà certamente fortissimi disagi per l’inesistenza di collegamenti pubblici diretti tra le due località - spiega Luciano Marni del Popolo della Famiglia - Ciò si aggiunge al fatto che, circa due anni fa, fu chiuso anche l’ufficio postale, anch’esso trasferito all’epoca a San Pietro in Vincoli. Pertanto Roncalceci tra pochi giorni resterà completamente priva di servizi in denaro, costringendo la popolazione a spostamenti disagevoli specialmente per gli anziani, anche solo per un prelievo al bancomat. Chiediamo pertanto all’amministrazione di Unicredit di mantenere almeno tale postazione, per alleviare il disagio degli utenti. Altri casi simili si sono verificati negli anni, riguardanti diverse tipologie di servizi, e ciò ci fa capire che risiedere nel forese porta spesso a disagi logistici non trascurabili".