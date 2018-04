La Banca Europea investe sull'Università: investimento da 130 milioni di euro

La banca dell’Unione Europea affianca l’Università di Bologna nel suo piano di investimenti quinquennale con un impegno finanziario complessivo di 130 milioni di euro: oltre la metà dell’intero ammontare dei lavori programmati, pari a 222 milioni. Il prestito della Banca Europea per gli Investimenti (Bei), siglato martedì a Bologna, sarà destinato all’ammodernamento e ampliamento dei campus universitari, con una serie di interventi che vanno dalla prevenzione sismica all’efficientamento energetico degli edifici, fino alla riqualificazione di aule, laboratori di ricerca e spazi sportivi. Nel complesso si tratta di 16 diversi progetti distribuiti sui cinque campus dell’Alma Mater – Bologna, Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini – con interventi su una superficie totale di circa 130mila metri quadrati.

"Il finanziamento accordato da Bei al piano degli investimenti dell’Ateneo – dichiara Marco Degli Esposti, direttore generale dell’Università di Bologna – costituisce un importante riconoscimento della solidità economico-patrimoniale dei nostri bilanci e della qualità delle nostre strategie, intesa come idoneità delle stesse a produrre sviluppo sociale ed economico duraturo nei nostri territori di riferimento. Ciò che è stato valutato ed apprezzato da Bei nelle analisi istruttorie per la concessione del mutuo non è stata solo la sostenibilità dello stesso per il bilancio dell’Alma Mater, ma anche l’impatto sociale degli investimenti programmati dall’Ateneo, in primo luogo in termini di creazione di occupazione giovanile qualificata, in linea con le priorità dell’agenda europea. Questo riconoscimento proveniente da un’istituzione di indiscusso prestigio e rigore quale è Bei ci rende particolarmente soddisfatti e ci incoraggia nell'attuazione dei nostri progetti".