La banca premia i neo-diplomati eccellenti: buoni in denaro per i "cento"

La Bcc premia il merito degli studenti riconoscendo anche dal punto di vista economico il meritevole e produttivo sforzo dei ragazzi, quelli che alla maturità sono riusciti a conseguire la valutazione di 100 centesimi. L’Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia Romagna, Ambito Territoriale di Ravenna, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il sostegno economico de La Bcc ravennate, forlivese e imolese organizza tre cerimonie pubbliche su base distrettuale, per premiare con un riconoscimento ciascun neo-diplomato con un punteggio di 100/centesimi.

Martedì 17 luglio ore 10.00 -12.00 – Premiazione studenti di Istituti del Distretto di Lugo di Romagna presso il Liceo “Ricci-Curbastro” – Viale Orsini, 6 – Lugo; mercoledì 18 luglio ore 10.00 -12.00 – Premiazione studenti di Istituti del Distretto di Faenza presso la Sala Conferenze della Bcc Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese “Giovanni Dalle Fabbriche” – Via Laghi, 81 - Faenza; giovedì 19 luglio ore 10.00 -12.00 – Premiazione studenti di Istituti del Distretto di Ravenna presso l’I.C. “Ricci-Muratori” – P.zza U. La Malfa, 1 – Ravenna. Il premio messo a disposizione da La Bcc consiste un buono di 100 euro per l'apertura di un rapporto presso la banca, importo elevato a euro 200 in caso di studente socio o figlio di socio.