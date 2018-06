La Bandiera Blu sventola a Lido di Dante: "Una garanzia per i turisti"

Sabato 23 giugno La Bandiera Blu 2018 ha iniziato a sventolare nella piazzetta di Lido di Dante: un importante riconoscimento per questo lido. Il comitato cittadino di Lido di Dante, con il presidente Pasquale Minichini, ringraziano per la partecipazione il presidente e il vicepresidente del Consiglio territoriale del Mare e l'assessore al turismo del Comune di Ravenna Giacomo Costantini. La manifestazione di innalzamento della bandiera è culminata con un aperitivo offerto agli ospiti e cittadini presenti, offerto dal bagno del Passatore.

"La Bandiera blu – commenta Costantini – non rappresenta soltanto un riconoscimento per le nostre spiagge e una garanzia per i turisti, ma costituisce soprattutto uno stimolo e un impegno a continuare a lavorare sempre di più e meglio per la qualità dei servizi e la sostenibilità ambientale dei nostri lidi". La Bandiera blu è un riconoscimento internazionale istituito nel 1987, Anno europeo dell’Ambiente, che viene assegnato ogni anno in 49 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei. Non solo qualità delle acque e dei servizi, ma anche gestione del territorio, impianti di depurazione, gestione dei rifiuti, vivibilità in estate, valorizzazione delle aree naturalistiche, iniziative di educazione ambientale e informazione sono fra i 32 criteri da rispettare per ottenere la Bandiera Blu, che per il 2018 è stata assegnata a tutti i novi lidi ravennati.