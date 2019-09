La Bassa Romagna cerca giovani per il Servizio civile

È aperto nell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna il bando per la selezione di tredici volontari per il servizio civile universale. I programmi a cui potranno partecipare i candidati sono due: "YoungEr Things", che prevede l'inserimento di quattro volontari presso il Servizio Interarea: educativo, sociale e giovani, nell’ambito di Radio Sonora e "Zona Biblio” che prevede l'inserimento di 9 volontari presso i Servizi Cultura dei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno.

Ogni candidato potrà presentare domanda solamente per uno dei due bandi, a scelta. Il bando con tutte le informazioni è scaricabile dal sito https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/. Le selezioni dei volontari verranno effettuate nel mese di novembre attraverso la valutazione dei titoli e un colloquio conoscitivo, le date verranno pubblicate sul sito dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e comunicate tramite e-mail ai candidati. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line utilizzando le credenziali Spid. La piattaforma è raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it Per ottenere le credenziali Spid è necessario collegarsi al sito https://id.lepida.it/idm/app/ e seguire le istruzioni oppure collegarsi al sito https://www.spid.gov.it/. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 14.00 del 10 ottobre 2019. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio interarea: educativo, sociale e giovani dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna al numero 0545280914 o scrivere una mail a giovani@unione.labassaromagna.it.